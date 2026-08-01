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Kodarma News: जीपीडीपी निर्माण को लेकर 138 सदस्यों को मिला प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: फोटा कोडरमा 23 जयनगर में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में शामिल लोग। जयनगर, निज प्रतिनिधि। सबकी योजना, सबका विकास अभियान के तहत ग्राम पंचायत विकास योज

Kodarma News: जीपीडीपी निर्माण को लेकर 138 सदस्यों को मिला प्रशिक्षण

Kodarma News: जयनगर, निज प्रतिनिधि। सबकी योजना, सबका विकास अभियान के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण को लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित सांस्कृतिक भवन में आयोजित पंचायत सहजकर्ता दल का प्रशिक्षण शनिवार को संपन्न हो गया। 24 जुलाई से शुरू हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड के सभी पंचायतों के कुल 138 जीपीएफटी सदस्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान पंचायती राज विभाग के राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर धीरज कुमार, लक्ष्मण यादव तथा सीएसओ नुनेश्वर यादव ने प्रतिभागियों को जीपीडीपी निर्माण की प्रक्रिया, ग्राम सभा की भूमिका, योजनाओं की प्राथमिकता तय करने, संसाधनों के समुचित उपयोग तथा सहभागी विकास योजना तैयार करने की विस्तृत जानकारी दी।

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राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर धीरज कुमार ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में पंचायत सहजकर्ता दल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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