Kodarma News: बस की चपेट में आने से बाइक सवार गावां के युवक की मौत

Kodarma News: सतगावां में रविवार को सड़क हादसे में खजिया निवासी पीयूष कुमार की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीयूष, डीजल लाने निकला था, जब उसे न्यू गंगा डीलक्स बस ने टक्कर मारी। बस चालक फरार हो गया।

Kodarma News: सतगावां, निज प्रतिनिधि। बासोडीह-गावां मुख्य मार्ग स्थित आमतरो पुल के समीप रविवार को सड़क हादसे में गावां के खजिया निवासी पीयूष कुमार की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सतगावां और गावां रोड पर करीब एक घंटे तक आवाजाही बाधित रही।

घटना का विवरण जानकारी के अनुसार, पीयूष कुमार पिछले करीब दस दिनों से बुआ के घर बिरने में रह रहा था। रविवार को वह डीजल लाने के लिए निकला था। इसी दौरान आमतरो पुल के पास न्यू गंगा डीलक्स बस की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर गावां थाना पुलिस ने बस को जब्त कर लिया और चालक की तलाश शुरू कर दी।

परिजनों की मांग मृतक के भाई बबलू यादव ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के बाद एंबुलेंस खराब होने के कारण घायल को बाइक से अस्पताल ले जाना पड़ा।

घटना से नाराज ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा, फरार चालक की शीघ्र गिरफ्तारी तथा स्वास्थ्य सेवाओं और एंबुलेंस व्यवस्था में सुधार की मांग की। जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी और ग्रामीण अरविंद यादव ने क्षेत्र में नाबालिग चालकों द्वारा भारी वाहन चलाए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें समझाया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ और यातायात सामान्य हो सका। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.