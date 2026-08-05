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Kodarma News: चंदवारा में ऑटो की चपेट में आने से मासूम की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: रफ्तार का कहर फोटो कोडरमा 25 चंदवारा थाना क्षेत्र के ढाब गांव में बुधवार की शाम बच्ची को धक्का मारनेवाला टेंपो। चंदवारा, निज प्रतिनिधि चंदवारा थाना

Kodarma News: चंदवारा में ऑटो की चपेट में आने से मासूम की मौत

Kodarma News: चंदवारा, निज प्रतिनिधि। चंदवारा थाना क्षेत्र के ढाब गांव में बुधवार की शाम सड़क दुर्घटना में छह वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान सोनम कुमारी (छह), पिता रामचंद्र यादव ढाब गांव निवासी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम करीब सात बजे सोनम कुमारी रोड पार कर रही थी, इसी दौरान तेज रफ्तार ऑटो की चपेट में आ गई। इसके बाद दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।घटना की सूचना मिलते ही चंदवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को जब्त कर लिया।

पुलिस मामले की जांच में जुट गई है तथा दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इधर, विशेष जानकारी के लिए पुलिस का पक्ष जानने के लिए फोन किया गया, मगर पुलिस ने फोन नहीं उठाया। वहीं, इस हादसे से गांव में शोक का माहौल है।

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