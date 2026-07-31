Kodarma News: पांच अगस्त को रायडीह में होगी शोकसभा, युवक को दी जाएगी श्रद्धांजलि
Kodarma News: 26 जुलाई 2026 को रायडीह के प्रेम पासवान के पुत्र का अचानक निधन हो गया। इस घटना ने पूरे गांव में शोक की लहर फैला दी है। उनके अंतिम संस्कार के लिए 5 अगस्त 2026 को शोक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और ग्रामीण शामिल होंगे।
Kodarma News: डोमचांच। प्रखंड अंतर्गत पुरनाडीह पंचायत के ग्राम रायडीह निवासी प्रेम पासवान के पुत्र का 26 जुलाई 2026 को अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण निधन हो गया था। इस असामयिक घटना से परिवार सहित पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है। दिवंगत युवक की आत्मा की शांति के लिए 5 अगस्त 2026 को प्रेम पासवान के रायडीह स्थित आवास पर शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
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