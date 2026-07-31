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Kodarma News: रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आने से मजदूर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: जयनगर में 55 वर्षीय परमेश्वर दास की धनबाद-गया रेलखंड पर मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। वह शाम 5 बजे रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। परमेश्वर दास ईंट-भट्ठे में काम करते थे और उनके परिवार में पत्नी और चार बच्चे हैं। घटना से गांव में शोक का माहौल है।

Kodarma News: रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आने से मजदूर की मौत

Kodarma News: जयनगर, निज प्रतिनिधि। जयनगर थाना क्षेत्र के अलगडीहा निवासी 55 वर्षीय परमेश्वर दास की गुरुवार की शाम धनबाद-गया रेलखंड के यदुदीह ब्लॉक हॉल्ट के समीप मालगाड़ी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, परमेश्वर दास शाम करीब 5 बजे रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।बताया जाता है कि मृतक ईंट-भट्ठे में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी, दो पुत्र एवं दो पुत्रियां हैं। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।घटना

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की जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी।

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