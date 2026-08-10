Kodarma News: सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चों ने तिरंगा यात्रा में पेश की मनमोहक झांकी
Kodarma News: फोटो कोडरमा 30 डोमचांच में रविवार को तिरंगा यात्रा में शामिल सत्यम शिवम सुंदरम उच्च विद्यालय फुलवरिया के बच्चे। डोमचांच। डोमचांच में रविवार को आयोजि
Kodarma News: डोमचांच। डोमचांच में रविवार को आयोजित तिरंगा यात्रा सत्यम शिवम सुंदरम उच्च विद्यालय फुलवरिया के बच्चों ने मनमोहक झांकी प्रस्तुत की। विद्यालय के निदेशक सुखदेव हजाम, विद्यालय के प्राचार्य रामकृष्ण मेहता, आशीष मिस्त्री, प्रदीप कुमार मेहता,अरुण कुमार ,ममता कुमारी, अभिषेक कुमार की सराहनीय भूमिका रही।
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