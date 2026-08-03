Kodarma News: सरकारी विद्यालय गांधी हाईस्कूल के छात्र ने नीट परीक्षा में लहराया परचम
Kodarma News: झुमरी तिलैया के गांधी हाई स्कूल के छात्र प्रीतम कुमार सिन्हा ने नीट -यूजी 2026 परीक्षा में ऑल इंडिया कोटा रैंक 31,000 और जनरल कैटेगरी रैंक 5,321 प्राप्त की है। उनकी इस सफलता पर विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाध्यापक बिनोद दास ने छात्रों को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया।
Kodarma News: झुमरी तिलैया। सरकारी विद्यालय गांधी हाई स्कूल, झुमरी तिलैया के वर्ष 2023 मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र प्रीतम कुमार सिन्हा(पिता श्री सरोज लाल, निवासी चित्रगुप्त नगर, झुमरी तिलैया) ने नीट -यूजी 2026 परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया कोटा रैंक 31,000 व जनरल कैटेगरी रैंक 5,321 प्राप्त की है। इस उपलब्धि से विद्यालय, अभिभावकों तथा पूरे क्षेत्र में हर्ष का वातावरण है। छात्र की इस शानदार सफलता पर सोमवार को विद्यालय परिसर में एक सादे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बिनोद दास ने प्रीतम कुमार सिन्हा को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया व उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हार्दिक शुभकामनाए दीं।
इस अवसर पर विद्यालय के अरुण कुमार पाल, शिवशंकर भगत, संजय कुमार यादव, संजय सिंह, चंद्रश्वेता, अंजलि श्रीवास्तव, ज्योत्स्ना, नीरज टोप्पो आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।