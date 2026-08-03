Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kodarma News: मरम्मत के अभाव में बुझ गईं गांवों की स्ट्रीट लाइटें, अंधेरे से बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
Follow us on Google News
share

Kodarma News: मरकच्चो प्रखंड की विभिन्न पंचायतों के गांवों में स्ट्रीट लाइटें खराब हो गई हैं। रात होते ही गांवों में अंधेरा छा जाता है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार, खराब स्ट्रीट लाइटों की जल्द मरम्मत की आवश्यकता है ताकि लोगों को सुरक्षित आवागमन मिल सके।

Kodarma News: मरम्मत के अभाव में बुझ गईं गांवों की स्ट्रीट लाइटें, अंधेरे से बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी

Kodarma News: मरकच्चो, निज प्रतिनिधि। प्रखंड की विभिन्न पंचायतों के गांवों में सड़क किनारे बिजली के खंभों पर लगाई गई अधिकांश स्ट्रीट लाइटें खराब हो चुकी हैं। मरम्मत नहीं होने के कारण रात होते ही गांवों के चौक-चौराहों और गलियों में अंधेरा पसर जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वर्ष पहले पंचायतों के हर वार्ड और प्रमुख गलियों में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं। उस समय रात के दौरान भी गांव की सड़कें और चौराहे रोशनी से जगमगाते थे, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलती थी और सुरक्षा का भी एहसास होता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 90 प्रतिशत से अधिक स्ट्रीट लाइटें खराब हो चुकी हैं।

स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की राय

स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि स्ट्रीट लाइटें लगाए जाने के बाद शुरुआती एक-दो वर्षों तक उनका नियमित मेंटेनेंस कराया गया, लेकिन उसके बाद रखरखाव का कार्य लगभग बंद हो गया। परिणामस्वरूप अधिकांश लाइटें खराब होकर बेकार पड़ी हैं। उनका दावा है कि प्रखंड की लगभग सभी पंचायतों में 80 प्रतिशत से अधिक स्ट्रीट लाइटें बंद हैं।

ग्रामीणों की समस्याएं

ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में अंधेरा होने से जहरीले सांप-बिच्छू और अन्य जीव-जंतुओं का खतरा बढ़ जाता है। वहीं गलियों और चौराहों पर आवारा कुत्तों की आवाजाही भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को रात के समय घर से निकलने में विशेष दिक्कत होती है।

प्रशासन से निवेदन

ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासन से खराब स्ट्रीट लाइटों की जल्द मरम्मत कराने तथा नियमित मेंटेनेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि गांवों में फिर से रोशनी लौट सके और लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्रामीणों को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है?
ग्रामीणों को रात होते ही अंधेरे और सुरक्षा के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।