Kodarma News: मरम्मत के अभाव में बुझ गईं गांवों की स्ट्रीट लाइटें, अंधेरे से बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी

Kodarma News: मरकच्चो प्रखंड की विभिन्न पंचायतों के गांवों में स्ट्रीट लाइटें खराब हो गई हैं। रात होते ही गांवों में अंधेरा छा जाता है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार, खराब स्ट्रीट लाइटों की जल्द मरम्मत की आवश्यकता है ताकि लोगों को सुरक्षित आवागमन मिल सके।

Kodarma News: मरकच्चो, निज प्रतिनिधि। प्रखंड की विभिन्न पंचायतों के गांवों में सड़क किनारे बिजली के खंभों पर लगाई गई अधिकांश स्ट्रीट लाइटें खराब हो चुकी हैं। मरम्मत नहीं होने के कारण रात होते ही गांवों के चौक-चौराहों और गलियों में अंधेरा पसर जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वर्ष पहले पंचायतों के हर वार्ड और प्रमुख गलियों में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं। उस समय रात के दौरान भी गांव की सड़कें और चौराहे रोशनी से जगमगाते थे, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलती थी और सुरक्षा का भी एहसास होता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 90 प्रतिशत से अधिक स्ट्रीट लाइटें खराब हो चुकी हैं।

स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की राय स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि स्ट्रीट लाइटें लगाए जाने के बाद शुरुआती एक-दो वर्षों तक उनका नियमित मेंटेनेंस कराया गया, लेकिन उसके बाद रखरखाव का कार्य लगभग बंद हो गया। परिणामस्वरूप अधिकांश लाइटें खराब होकर बेकार पड़ी हैं। उनका दावा है कि प्रखंड की लगभग सभी पंचायतों में 80 प्रतिशत से अधिक स्ट्रीट लाइटें बंद हैं।

ग्रामीणों की समस्याएं ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में अंधेरा होने से जहरीले सांप-बिच्छू और अन्य जीव-जंतुओं का खतरा बढ़ जाता है। वहीं गलियों और चौराहों पर आवारा कुत्तों की आवाजाही भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को रात के समय घर से निकलने में विशेष दिक्कत होती है।

प्रशासन से निवेदन ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासन से खराब स्ट्रीट लाइटों की जल्द मरम्मत कराने तथा नियमित मेंटेनेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि गांवों में फिर से रोशनी लौट सके और लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।