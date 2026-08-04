Kodarma News: स्कूल परिसर में आवारा कुत्ते दिखे तो जिम्मेवारों पर होगी कार्रवाई

Kodarma News: कोडरमा जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए आवारा कुत्तों के खिलाफ विशेष अभियान चलेगा। स्कूलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जो सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जागरुकता अभियान और निरीक्षण का कार्य किया जाएगा।

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अब बच्चों की सुरक्षा के लिए आवारा कुत्तों के खिलाफ विशेष अभियान चलेगा। हर स्कूल में एक नोडल अधिकारी नामित किये जाएंगे। वे परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने, साफ-सफाई की निगरानी करने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के जिम्मेदार होंगे। स्कूल परिसर में आवारा कुत्ते मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरुकता अभियान चलाने, नियमित निरीक्षण कराने व कार्य योजना तैयार कर अनुपालन रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है。

जिला प्रशासन, नगर निकाय के सहयोग से चलेगा अभियान स्कूल बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए। ऐसे में किसी भी स्कूल परिसर या उसके आसपास आवारा कुत्तों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन, नगर निकाय के सहयोग से विशेष अभियान चलाकर स्कूल परिसरों को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाएगा। यदि किसी स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित प्रभारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगी जानकारी सभी स्कूलों में बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों को डॉग बाइट से बचाव, कुत्ता काटने पर प्राथमिक उपचार व तत्काल अस्पताल पहुंचने की जानकारी दी जाएगी। साथ ही, हर स्कूल अपने क्षेत्र के उन सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की सूची तैयार करेगा, जहां एंटी-रेबीज वैक्सीन और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय स्तर पर समन्वय भी बनाया जाएगा।

कुत्तों का नहीं लगे जमावड़ा, इसका रखना होगा ध्यान हर स्कूल में नामित नोडल अधिकारी परिसर की साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, जल निकासी तथा बाउंड्री वॉल, फेंसिंग और मुख्य गेट की नियमित निगरानी की समूचित व्यवस्था कराएंगे। उद्देश्य यह कि स्कूल परिसर में ऐसी कोई स्थिति नहीं बने, जिससे आवारा कुत्तों का जमावड़ा हो। स्कूलों को प्रतिदिन कचरा हटाने और परिसर को स्वच्छ रखने का भी निर्देश दिया गया है।

हर तीन माह में विशेष टीम करेगी स्कूलों की जांच सभी स्कूलों का कम-से-कम तीन महीने में एक बार विशेष टीम की ओर से निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही, दो सप्ताह के भीतर विस्तृत एक्शन प्लान और अनुपालन रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। ताकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समयबद्ध पालन सुनिश्चित किया जा सके। इससे कोडरमा जिले के हजारों स्कूली बच्चों को सुरक्षित और भयमुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

जिला शिक्षा अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि आवारा कुत्तों से बच्चों के बचाव के लिए कोर्ट का आदेश सराहनीय है। अभी आदेश की कॉपी नहीं देखें हैं। माननीय कोर्ट के आदेशों का अक्षरश: पालन का प्रयास किया जाएगा। स्कूल अवधि में बच्चों की पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी शिक्षकों व स्कूल प्रशासन की होती है।