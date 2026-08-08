Kodarma News: दो दिवसीय विशेष कैंप में उमड़ी लोगों की भीड़
Kodarma News: झुमरी तिलैया में शनिवार को सभी बूथों पर एसआईआर के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। कोडरमा डीसी ने गांधी स्कूल में निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण में कई बूथ पर लोगों की भीड़ देखी गई और कुछ मतदाताओं के नाम सूची में नहीं पाए गए, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
Kodarma News: झुमरी तिलैया, निज प्रतिनिधि। एसआईआर को लेकर शनिवार को सभी बूथों पर दो दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इसके तहत झुमरी तिलैया गांधी स्कूल में आयोजित कैंप का कोडरमा डीसी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने वहां मौजूद पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिये। निरीक्षण के दौरान बूथ नंबर 138, 139, 140 व 145 व 147 बूथ पर लोगों की भीड़ देखी गई। इसमें लोगों के आपत्ति,दावा से जुड़े मामलों का निष्पादन किया गया। इसके अलावे जिन लोगों का नाम प्रकाशित एसआईआर की मूल निर्वाचक सूची में दर्ज नहीं हो पाया, उन्हें बीएलओ द्वारा फार्म 6 भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करने को कहा गया।
बूथ नं. 138 में 143 व बूथ नं. 147 में 137 लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं पाया गया,उनकी सूची जारी की गई है, वैसे लोगों को आवश्यक सूचना के साथ फार्म भरने को कहा गया है।
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