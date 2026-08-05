Kodarma News: विशेष कैंप में बने प्रमाण पत्रों का वितरण, दर्जनों लाभुकों को मिला लाभ

Kodarma News: जयनगर, निज प्रतिनिधि। जयनगर अंचल कार्यालय में विशेष कैंप के माध्यम से तैयार किए गए जाति, आय, स्थानीय निवासी एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों का वितरण बुधवार को अंचल अधिकारी सारांश जैन के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान अंचल कार्यालय परिसर में दर्जनों लाभुकों को उनके प्रमाण पत्र सौंपे गए। अंचल अधिकारी सारांश जैन ने कहा कि विशेष कैंप का उद्देश्य आम लोगों को समय पर और सरल प्रक्रिया के माध्यम से आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि विशेष कैंप के आयोजन से उन्हें कम समय में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो गए, जिससे उनके कार्यों में सुविधा होगी।