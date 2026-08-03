Kodarma News: आस्था और पौराणिक मान्यता का संगम है दोमुहानी बैकुंठधाम शिव मंदिर

Kodarma News: चंदवारा प्रखंड के पूतो स्थित दोमुहानी बैकुंठधाम शिव मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। सावन और महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आते हैं। यहां भगवान शिव के साथ अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां भी हैं। यह मंदिर झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है।

Kodarma News: चंदवारा, निज प्रतिनिधि। आस्था व पौराणिक मान्यता का संगम है चंदवारा प्रखंड के पूतो स्थित दोमुहानी बैकुंठधाम शिव मंदिर। यह मंदिर वर्षों से शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। विशेषकर सावन व महाशिवरात्रि सावन सोमवार को यहां हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक व पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। प्रारंभ में एक छोटे से चहारदीवारी से स्थापित यह मंदिर आज एक भव्य रूप ले चुका है। यहां चंदवारा प्रखंड के हीं नहीं बल्कि आसपास के जिलों समेत दूसरे प्रदेशों के भी लोग यहां पूजा-अर्चना समेत विभिन्न प्रकार धार्मिक अनुष्ठान और शादी-विवाह के लिए पहुंचते हैं।

सावन माह में उत्सव सावन माह के सोमवारी में यहां करीब पांच हजार लोग जलार्पण करते हैं। लोगों का मानना है कि सच्चे मन से यहां आने वाले हर भक्तों की मुराद पूरी होती है। इस मंदिर में शिवलिंग के अलावे करीब सभी देवी-देवताओं की मूर्ति स्थापित है, साथ हीं मंदिर के प्रवेश द्वार करीब 30 फीट ऊंचे भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है, जो इसकी भव्यतता को और बढ़ाती है। करीब 10 एकड़ भूखंड में फैला उक्त मंदिर परिसर में विवाह भवन, धर्मशाला आदि की भी सुविधाएं हैं।

विवाह भवन एवं धर्मशाला सावन माह में यहां एक माह तक अखंड कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न गांवों के दर्जनों कीर्तन मंडली शामिल होते हैं, जो अपने आप में एक विशेषता है। मंदिर की विशेषता संबंध में आसपास के लोग बताते हैं वर्तमान में मंदिर में कार्यरत मुख्य पुजारी सुगेश्वर पंडित की माता को आज कई वर्षों पूर्व स्वप्न आया था कि मंदिर परिसर स्थित पूतो नदी में भगवान शिवलिंग पड़ा है। उसके बाद वहां खुदाई करने पर शिवलिंग प्राप्ति हुई। इसके बाद प्रारंभ में वहां चहारदीवारी निर्माण कर शिवलिंग को स्थापित कर पूजा-अर्चना की शुरुआत की गई। बाद में लोगों की आस्था इस मंदिर पर दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई और आज इस मंदिर का भव्य विकास किया गया। झारखंड सरकार द्वारा भी इसे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है।