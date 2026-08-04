Kodarma News: झामुमो ने मनायी र्शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि , पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि
Kodarma News: कोडरमा में झारखंड के महानायक शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने कहा कि गुरु जी की उपलब्धियां आज भी प्रासंगिक हैं। सभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
Kodarma News: कोडरमा हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। झामुमो जिला समिति के तत्वावधान में मंगलवार को कोडरमा लक्खीवागी स्थित सरना धर्मस्थल में झारखंड के महानायक रहे शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय सोरेन के आदमकद चित्र पर माल्यार्पण कर तथा पुष्प अर्पित कर नम आंखो से श्रद्धांजलि दिया। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य
मौके पर उन्होंने कहा कि गुरु जी मरकर भी अमर हैं उनके उपलब्धियां आज भी कायम है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जिला अध्यक्ष ने कहा कि गुरु जी एक व्यक्ति नहीं विचारधारा है जिनके रास्ते पर चलकर ही सरकार तथा राज्य का भला किया जा सकता है। उपस्थित जन समूह ने एक स्वर में कहा कि गुरुजी ने एक समृद्ध झारखंड का सपना देखा था जो आज साकार होता हुआ दिख रहा है श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम संचालन जिला सचिव पवन माइकल कुजूर ने किया। मौके पर उपस्थित केंद्रीय समिति सदस्य इस्लाम अंसारी, रामेश्वर मुर्मू, संजय पांडे, तारिणी प्रसाद कोडरमा विधानसभा पूर्व प्रत्याशी शालिनी गुप्ता, रविंद्र सांडिल, पूर्व जिला अध्यक्ष रामचंद्र सिंह, बाल गोविंद मोदी, जिला प्रवक्ता वीरेंद्र मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार, मोहम्मद खलील, संगठन सचिव मोहम्मद कुद्दूस, सुधाकर यादव, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अशरफ, गोविंद मोदी, विश्वनाथ राय, कामेश्वर भारती, प्रदीप चौधरी, धीरज कुमार बाला, लखनदार पासवान, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ओणम प्रिया, सचिव गुड़िया देवी, मनीष पांडे, इरफान अंसारी, विवेक गुप्ता, मनोज यादव, संतोष यादव इत्यादि सैकड़ो लोग उपस्थित थे
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