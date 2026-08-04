Kodarma News: कोडरमा सदर अस्पताल में कई जरूरी दवाइयां नहीं, बाहर से खरीद रहे मरीज

Kodarma News: कोडरमा सदर अस्पताल में जरूरी दवाइयों की अनुपलब्धता के कारण मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर पर्ची पर लिखी दवाओं में से केवल कुछ ही दवा अस्पताल में उपलब्ध हो रही है, जिससे मरीजों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं।

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा सदर अस्पताल में कई जरूरी दवाइयों का अभाव होने के कारण मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है। इलाज के बाद अगर डॉक्टर पर्ची पर पांच दवा लिख रहे हैं, तो उसमें देा या तीन ही दवा सदर अस्पताल में मिल पाती है। ऐसे में यहां के मरीजों को बाहर और अधिक दाम में दवा खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में यहां इलाज कराने आनेवाले मरीजों और उनके परिजनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार, कोडरमा सदर अस्पताल में सर्दी-खांसी, बुखार, दर्द, ओआरएस, आयरन-फोलिक एसिड टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट, एल्बेंडाजोल, विटामिन-बी कॉम्प्लेक्स की जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध होने का दावा किया जा रहा है। मगर यहां से दवा लेकर निकलने वाले मरीजों ने बताया कि कई जरूरी दवाइयां नहीं मिली। कुछ लोगों ने शिकायत भरे लहजे में कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। आए दिन इस तरह का मामला देखने को मिलता है।

दवा काउंटर बंद होने की समस्या शाम के बाद बंद हो जाता है काउंटर, इमरजेंसी के परिजन बेहाल

कोडरमा सदर अस्पताल में रात के समय डिस्पेंसरी अर्थात दवा का काउंटर बंद रहने से इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को लगभग सभी दवाएं निजी मेडिकल दुकानों से खरीदनी पड़ती हैं, जिससे परेशानी और खर्च दोनों बढ़ जाती है।

प्रबंधन की प्रतिक्रियाएँ इस संबंध में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. फरहाना महफूज ने बताया कि वे आज मंगलवार को ही यहां का कार्यभार संभाली हैं। वैसे, अस्पताल में दवाएं ब्रांड के आधार पर नहीं, बल्कि कंपोजीशन के अनुसार लिखी जाती हैं। सामान्य स्तर की बीमारियों के उपचार के लिए आवश्यक दवाएं विभिन्न ब्रांड में उपलब्ध रहती हैं और मरीजों को उसी आधार पर दवा लेने की सलाह दी जाती है। कहा कि जल्द ही जो खामियां है, उस दूर करने का प्रयास किया जाएगा। रात में इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा।

बाहर जांच करने के लिए प्रेरित करना मरीजों की शिकायत: जांच के लिए बाहर जाने बोला जाता है

सदर अस्पताल, कोडरमा में इलाज के लिए पहुंचे कुछ मरीजों ने बताया कि यहां के कुछ कर्मी हैं जो जांच के लिए बाहर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। अस्पताल के कर्मियों की ओर से मरीजों और परिजनों को बरगलाया कर बाहर जांच के लिए भेजा जाता है। साथ ही कोडरमा सदर अस्पताल में कई बाहरी दलाल किस्म के लोग भी मरीजों और परिजनों को बरगलाकर बाहर ले जाकर जांच कराते हैं और उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। इस पर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अगर कोई बाहर जांच कराने की बात कहे तो सीधे सिविल सर्जन या उपाधीक्षक से शिकायत कर सकते हैं।

संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति प्रखंडों के अस्पताल का भी बुरा है हाल

कोडरमा जिले के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों का भी मिला जुलाकर यही हाल है। डोमचांच रेफरल अस्पताल से लेकर सतगावां, जयनगर, मरकच्चो और कोडरमा तथा चंदवारा के स्वास्थ्य उपकेंद्र में मरीजों को जरूरी दवाइयां नहीं मिल पाती हैं। इससे आए दिन मरीज और उनके परिजन परेशान रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बारे में कई बार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक शिकायत की गई, मगर कोई फायदा नहीं दिखा।