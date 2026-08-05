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Kodarma News: लोहाडंडा गांव में नाली की समस्या बनी गंभीर, ग्रामीणों ने जताया रोष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: जयनगर के लोहाडंडा गांव में नाली की समस्या गंभीर हो रही है। जल निकासी न होने से गंदगी और जलजमाव की स्थिति बनती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र नाली निर्माण करने की मांग की है।

Kodarma News: लोहाडंडा गांव में नाली की समस्या बनी गंभीर, ग्रामीणों ने जताया रोष

Kodarma News: जयनगर, निज प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत डंडाडीह पंचायत के लोहाडंडा गांव में नाली की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। बरसात के दिनों में जल निकासी नहीं होने के कारण गांव में जलजमाव और गंदगी फैल जाती है, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है।

समस्या का चर्चा

समस्या के समाधान को लेकर समाजसेवी सुरेंद्र भाई मोदी, मोहन यादव, कौशल यादव, सुनील साव सहित दर्जनों ग्रामीणों ने बैठक कर विस्तार से विचार-विमर्श किया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रशासन से शीघ्र नाली निर्माण एवं जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की गई।

पहले की कार्रवाई

समाजसेवी सुरेंद्र भाई मोदी ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में अंचल प्रशासन को लिखित आवेदन भी दिया गया था। आवेदन के बाद मामले की जांच भी हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि नाली के अभाव में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बरसात के समय स्थिति और भी भयावह हो जाती है।

अन्य प्रभावित क्षेत्र

ग्रामीणों ने बताया कि केवल लोहाडंडा ही नहीं, बल्कि जयनगर मुख्य सड़क, मोदी मोहल्ला, गोपालडीह, स्वर्णकार मोहल्ला, डंडाडीह सहित कई इलाकों में भी बरसात के दौरान जल निकासी की समस्या गंभीर हो जाती है। सड़क पर पानी जमा रहने से लोगों का आवागमन प्रभावित होता है और आसपास गंदगी फैलने से स्वास्थ्य संबंधी खतरा भी बढ़ जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लोहाडंडा गांव में नाली की समस्या कब से गंभीर हो रही है?
लोहाडंडा गांव में नाली की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है।
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