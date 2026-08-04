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Kodarma News: सतगावां में कार के धक्के से बाइक सवार युवक गंभीर, पटना रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: सतगावां, निज प्रतिनिधि। सिहास के समीप बाइक सवार मोहित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे मोहित को नवादा के निजी क्लीनिक और फिर पटना रेफर किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार चालक नशे में था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है।

Kodarma News: सतगावां में कार के धक्के से बाइक सवार युवक गंभीर, पटना रेफर

Kodarma News: सतगावां, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के गया-देवघर मुख्य मार्ग पर सिहास के समीप मंगलवार को हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान मरचोई निवासी 32 वर्षीय मोहित कुमार (पिता- रामाशीष सिंह) के रूप में हुई है। घटना के बाद उन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतगावां, फिर सदर अस्पताल कोडरमा भेजा गया। हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें नवादा के एक निजी क्लीनिक ले गए, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार, मोहित कुमार नवादा से अपने गांव मरचोई लौट रहे थे। इसी दौरान सिहास के समीप विपरीत दिशा से आ रही कार ने कथित तौर पर गलत दिशा में आकर उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि मोहित उछलकर सड़क से दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए。

स्थानीय लोगों के आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार चालक एक हाथ से स्टेयरिंग संभाल रहा था और दूसरे हाथ से बीयर पी रहा था। लोगों के मुताबिक कार में सवार अन्य लोग भी चलती गाड़ी में शराब का सेवन कर रहे थे और नशे की हालत में थे। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी।

कार सवारों की पहचान

दुर्घटना में शामिल कार सवारों की पहचान नवादा जिले के सुंदरा निवासी 26 वर्षीय नवीन कुमार यादव तथा नारदीगंज निवासी 25 वर्षीय नीरज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को जब्त कर थाना ले गई है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

इस दुर्घटना में घायल युवक कौन है?
घायल युवक 32 वर्षीय मोहित कुमार है, जो मरचोई का निवासी है।
Hindustan | Bureau

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