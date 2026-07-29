Kodarma News: कोडरमा में डिवाइडर से टकराई एसयूवी, पांच लोग घायल
Kodarma News: कोडरमा थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई है, जिससे पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को कोडरमा पुलिस द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सभी घायल परिवार के सदस्य हैं जो शादी समारोह से लौट रहे थे।
Kodarma News: कोडरमा। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची-पटना मुख्य मार्ग के चाराडीह के समीप मंगलवार देर रात एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को कोडरमा पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार, कोडरमा थाना क्षेत्र के फुलवरिया निवासी फुलिया बिरहोर अपनी पुत्री के शादी संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए परिवार के साथ चतरा गए थे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद देर रात सभी लोग वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान चाराडीह के समीप स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क पर बने डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया。
घटना की जानकारी
घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों द्वारा सभी का इलाज किया जा रहा है।
घायलों की पहचान
घटना में 15 वर्षीय सविता बिरहोर, पिता देवेंद्र बिरहोर, 35 वर्षीय देवेंद्र बिरहोर, पिता रामवृक्ष बिरहोर, 20 वर्षीय मुनियता बिरहोरनी, पिता रामवृक्ष बिरहोर, 40 वर्षीय अनिता बिरहोरनी, पति ब्रह्मदेव बिरहोर और 50 वर्षीय फुलिया बिरहोरनी घायल हुई हैं। सभी घायल फुलवरिया निवासी बताए गए हैं।
सामान्य प्रश्न
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