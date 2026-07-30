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Kodarma News: लापता किशोर का 15 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, पुलिस से गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: फोटो कोडरमा 15 लापता किशोर विवेक सिंह। जयनगर, निज प्रतिनिधि। जयनगर थाना क्षेत्र के लोहाडंडा निवासी संजय सिंह के 14 वर्षीय पुत्र विवेक सिंह उर्फ सीडी

Kodarma News: लापता किशोर का 15 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, पुलिस से गुहार

Kodarma News: जयनगर, निज प्रतिनिधि। जयनगर थाना क्षेत्र के लोहाडंडा निवासी संजय सिंह के 14 वर्षीय पुत्र विवेक सिंह उर्फ सीडी सिंह का 15 जुलाई से अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बेटे के लापता होने से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और परिजन लगातार उसकी सुरक्षित बरामदगी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। परिजनों ने बताया कि इस संबंध में जयनगर थाना में सनहा दर्ज कराते हुए पुलिस प्रशासन से खोजबीन की गुहार लगाई गई थी। कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक विवेक का कोई पता नहीं चल सका है। लापता बालक के पिता संजय सिंह ने पुलिस प्रशासन से मामले में गंभीरता से कार्रवाई करते हुए अपने पुत्र की जल्द से जल्द खोजबीन कर सुरक्षित बरामद करने की अपील की है।

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उन्होंने आम लोगों से भी अनुरोध किया है कि यदि किसी को विवेक सिंह उर्फ सीडी सिंह के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तत्काल जयनगर थाना अथवा उनके परिवार को सूचित करें, ताकि उसे जल्द से जल्द सकुशल घर वापस लाया जा सके।

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