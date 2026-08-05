Kodarma News: सीओ ने बिना पंजीकरण संचालित स्कूल बस की जब्त, चालक भी मिला बिना लाइसेंस के

Kodarma News: जयनगर में अंचल अधिकारी सारांश जैन और प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार ने बिना वैध पंजीकरण के संचालित स्कूल बस को जब्त किया। प्रारंभिक जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा का अभाव। बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं भी अनुपस्थित थीं। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

Kodarma News: जयनगर, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के गरचांच के समीप बुधवार को अंचल अधिकारी सारांश जैन एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बिना वैध पंजीकरण के संचालित एक स्कूल बस को जब्त कर लिया। जब्त बस आइलेक्स पब्लिक स्कूल, پावर हाउस की बताई गई है।

जांच में संज्ञान अंचल अधिकारी सारांश जैन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बस के संचालन में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद वाहन को जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि बस का वैध पंजीकरण नहीं था। चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला, जबकि वाहन का बीमा भी नहीं कराया गया था। इसके अलावा वाहन किसी निजी व्यक्ति के नाम से पंजीकृत है, लेकिन उसका उपयोग स्कूल बस के रूप में किया जा रहा था। इसके लिए आवश्यक परमिट भी उपलब्ध नहीं था।

बच्चों की सुरक्षा जांच के दौरान यह भी पाया गया कि बस में उपचालक नहीं था। बच्चों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य फायर फायर किट एवं फर्स्ट एड मेडिकल किट जैसी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं, जो मोटर वाहन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। अंचल अधिकारी सारांश जैन ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना आवश्यक दस्तावेजों एवं सुरक्षा मानकों के स्कूल बस का संचालन बच्चों के जीवन और भविष्य से सीधा खिलवाड़ है। ऐसे मामलों में प्रशासन आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि जब्त बस को थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग को पत्र भेजा जा रहा है।