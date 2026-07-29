Kodarma News: आस्था: शहर के शिव वाटिका में एक माह तक होती है भोले के भक्तों की सेवा

Kodarma News: सावन का पावन माह आज से शुरू हो गया है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कोडरमा का शिव वाटिका बाबा भोले के भक्तों के लिए मुफ्त में विश्राम और भोजन की व्यवस्था करता है। 14 वर्षों से सुजीत लोहानी कांवरियों की सेवा कर रहे हैं। सावन में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है और यहां भजन संध्या का आयोजन होता है।

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। सावन का पावन माह आज से शुरू हो गया। यह 28 अगस्त तक चलेगा। सावन का महीना शुरू होते ही कोडरमा और झुमरीतिलैया की फिजा ‘बोल बम’ के जयघोष से गूंज उठती है। इसमें सबसे प्रमुख है शहर का शिव वाटिका। अर्थात बाबा निवास। सावन के दौरान पूरा शिव वाटिका शिवमय हो जाता है। यहां आस्था और विशाल समागम का असर साफ देखने को मिलता है। शिव वाटिका में पूरे सावन बाबा भोले के भक्तों के लिए आराम, विश्राम और भोजन की व्यवस्था नि:शुल्क रहती है। यह सिलसिला पूरे सावन माह तक चलता है। इस दौरान शिव वाटिका में बाबाधाम जानेवाले और बाबा के दरबार से लौटने वाले भोले के भक्तों की आस्था देखते बनती है। पूरे सावन माह कोडरमा से होकर बाबा के दरबार में जाने वाले भक्तों का शिव वाटिका में तांता लगा रहता है।

श्रद्धालुओं के लिए विशेष सेवाएं देश के विभिन्न प्रदेशों से बाबाधाम जाने वाले और लौटते समय श्रद्धालु अपनी यात्रा का पड़ाव शिव वाटिका अर्थात बाबा निवास में डालते हैं। यहां श्रद्धालुओं को 24 घंटे भोजन की सुविधा उपलब्ध रहती है। मनोरंजन के लिए यहां पूरे सावन मास में भजन संध्या का आयोजन होता है।

कोई तैयारी नहीं रहती करीब 14 साल से लगातार कांवरियां की कर रहे हैं सेवा

शिव वाटिका के संचालक सुजीत लोहानी गुजरी बातों को याद कर भावुक होते हुए कहते हैं कि भगवान भोले की कृपा से ही वह करीब 14 साल से कांवरियां की सेवा कर रहे है। बताया कि करीब 21 साल तक वे कांवर लेकर बाबाधाम गए। रास्ते में होनेवाली कांवरियों को परेशानी और उनकी पीड़ा देख उनको कांवरियों की सेवा की प्रेरणा मिली। इसके बाद से बाबा की कृपा से वे शिव भक्तों के लिए शिव वाटिका अर्थात बाबा निवास में कांवरियों की सेवा शुरू कर दी। बताते हैं कि पूरे साल कोई तैयारी नहीं रहती। बताते हैं कि सावन शुरू होने के एक दिन पहले तक लगता है कि महायज्ञ कैसे पार होगा, मगर सावन शुरू होते ही सबकुछ बाबा के आशीर्वाद से अपने आप सही हो जाता है।

स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध सुजीत लोहानी बताते हैं कि बाबा की कृपा से मुफ्त विश्राम, भोजन, चिकित्सा और चाय-पानी की विशेष सेवाएं दी जाती हैं। यात्रा करने वाले सभी शिव भक्तों के लिए शुद्ध और ताजा भोजन की व्यवस्था पूरे माह रहती है। पैरों की सूजन, सिरदर्द या अन्य तकलीफों के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम और मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध रहती हैं। इसके अलावा बाबा निवास में द्वादश ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर सामूहिक रुद्राभिषेक और भक्ति संध्या का आयोजन बाबाधाम का एहसास कराता है। यही वजह है कि कांवर यात्रा पर जाने वालों के लिए आराम और विश्राम का शिव वाटिका प्रमुख केंद्र है। कोडरमा के रास्ते से सुल्तानगंज और देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में लगभग सौ प्रतिशत कांवरिये शिव वाटिका में विश्राम के लिए रुकते हैं।

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या शिव वाटिका में शिव भक्तों की सेवा की तैयारियां पूरी

सावन को लेकर पूरे शिव वाटिका परिसर को बेहतर तरीके से सजाया जाता है। मुख्य द्वारा को आकर्षक रूप दिया जाता है। इस बार मुख्य द्वार पर पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को आने-जाने में सुविधा होगी। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। शिव वाटिका के संचालक सुजीत लोहानी बताते हैं कि श्रद्धालुओं में श्रद्धा और अपनापन दिखता है। बताया कि पूरे सावन शिव वाटिका में विभिन्न देवी देवताओं का दरबार भी सजाया जाता है. जहां प्रत्येक शाम भजनों की प्रस्तुति स्थानीय एवं बाहरी कलाकार देते हैं। भजनों पर झूमते हुए कांवरियां अपनी यात्रा की थकान को दूर करते हैं और यहां से बाबा दरबार या फिर अपने घर वार के लिए रवाना होते हैं।

सभी स्थानों से श्रद्धालु आते हैं झारखंड के अलावा बिहार, नेपाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश से आते हैं बम

सुजीत लोहानी बताते हैं कि सावन में हर बम में बाबा भोले का वास होता है। ऐसे में जिन लोगों को बाबा भोले के भक्तों को सेवा का मौका मिलता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। सावन में शिव वाटिका के सेवक देवघर जाने और आनेवाले शिव भक्तों का इंतजार करते हैं और उन्हें शिव वाटिका लाकर उनकी सेवा करते हैं। यहां झारखंड के अलावा बिहार, नेपाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश के बम आकर रुकते हैं।