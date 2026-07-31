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Kodarma News: आज से महंगी हो जाएगी गांव-देहात की जमीन, बढ़ जाएगा सर्किल रेट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: कोडरमा जिले में आज से ग्रामीण इलाके की जमीन के सर्किल रेट में 10 से 20 फीसदी का इजाफा हो गया है। इससे रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। नया सर्किल रेट लागू होने के कारण रजिस्ट्रेशन का काम एक-दो दिन बाधित रह सकता है।

Kodarma News: आज से महंगी हो जाएगी गांव-देहात की जमीन, बढ़ जाएगा सर्किल रेट

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा जिले में आज से ग्रामीण इलाके अर्थात गांव-देहात की जमीन महंगी हो जाएगी। ऐसा सर्किल रेट में इजाफा होने के कारण होगा। ग्रामीण इलाके की जमीन के सर्किल रेट में 10 से 20 फीसदी का इजाफा हो रहा है। आज से जिला निबंधन कार्यालय में ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन का निबंधन बढ़े हुए रेट पर ही होगा। ऐसे में लोगों को निबंधन कराने में अधिक पैसे चुकाने होंगे। इसको लेकर कोडरमा के जिला अवर निबंधन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जमीन के सर्किल रेट का संशोधन हर दो साल पर करने का प्रावधान है।

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कोडरमा में शहरी क्षेत्र की जमीन का सर्किल रेट अगले साल वर्ष 2027 में बढ़ेगा। बताया गया कि कोडरमा में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 690 मौजा आते हैं। इन इलाकों की जमीन खरीदने वालों को स्टांप ड्यूटी 10 से 20 फीसदी तक अधिक देनी हेागी। यह रेट जिले के सभी प्रखंड क्रमश: कोडरमा, जयनगर, मरकच्चो, डोमचांच, सतगावां और चंदवारा में लागू होगा। जानकारी के अनुसार, चंदवारा प्रखंड क्षेत्र की जमीन का सर्किल रेट फिलहाल सबसे अधिक एक लाख 29 हजार के करीब है। आज से इसके रेट में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 हजार रुपये का इजाफा हो जाएगा।फिलहाल एक-दो दिन बाधित रह सकता है निबंधन का काम: नया सर्किल रेट लागू होने के कारण जिला निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री का काम एक-दो दिनों तक बाधित रहने की आशंका जतायी गई है। कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, नया सर्किल रेट लागू होने के कारण सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। इस दौरान जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। फिर कल रविवार को कार्यालय बंद रहेगा। ऐसे में सोमवार तक सबकुछ सही हो गया, तो निबंधन का काम सुचारू तरीके से चल सकता है।

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