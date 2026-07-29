Kodarma News: विकास की रोशनी गांव-गांव तक पहुंचाना प्राथमिकता: डॉ नीरा

Kodarma News: मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत डोमचांच प्रखंड के भेलवाटांड़ गांव में सड़क निर्माण का शिलान्यास किया गया। कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव ने कहा कि यह ग्रामीणों की आवागमन में सुविधा, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय तक पहुंच और देवी मंडप एवं श्मशान घाट तक आने-जाने में सहूलियत प्रदान करेगा।

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत डोमचांच प्रखंड के भेलवाटांड़ गांव में बुधवार को सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव ने राजू यादव के घर से देवी मंडप एवं श्मशान घाट होते हुए उत्क्रमित विद्यालय घरबरियाबर तक बनने वाली सड़क का विधिवत शिलान्यास कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक डॉ. नीरा यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

सड़क निर्माण पर प्रतिक्रियाएँ उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय तक पहुंच आसान होगी तथा देवी मंडप और श्मशान घाट तक आने-जाने में भी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि उनकी सोच "विकास आप तक, विकास सब तक" की है और इसी उद्देश्य के साथ विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत सड़कें किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास की आधारशिला होती हैं। बेहतर सड़क संपर्क से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार जैसे क्षेत्रों को नई गति मिलती है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति कार्यक्रम में दिनेश सिंह, रामजी यादव, सिकंदर यादव, महेश यादव, पवन सिंह, अर्जुन यादव, सुनील यादव, शंभू सिंह, राजेश पासवान, अजय यादव, महेंद्र साव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

ग्रामीणों की प्रसन्नता ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विधायक डॉ. नीरा यादव का आभार जताया। उनका कहना था कि इस सड़क के निर्माण से वर्षों पुरानी आवागमन की समस्या दूर होगी और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।