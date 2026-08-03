Kodarma News: तेजी से सूखा नशा की चपेट में आ रहे कोडरमा के युवा

Kodarma News: कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में सूखा नशा तेजी से फैल रहा है। गांधी स्कूल रोड, कोडरमा स्टेशन और आसपास के इलाकों में इसका कारोबार बढ़ रहा है, जिससे हजारों युवा प्रभावित हो रहे हैं। पूर्व डीआईजी का मानना है कि पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि नशेड़ियों की संख्या कम हो सके।

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में सूखा नशा का कारोबार तेजी से फैला है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि झुमरीतिलैया शहर के गांधी स्कूल रोड, कोडरमा स्टेशन, गुमो के अलावा भादोडीह इलाके में खुलेआम सूखा नशा बेचा जा रहा है। इसकी चपेट में हजारों युवा आ रहे हैं। इसकी अगर सही से जांच हो तो कई चौंकानेवाले खुलासे भी हो सकते हैं। इस कारोबार में कई सफेदपोश भी शामिल हैं। तिलैया पुलिस अगर सही से कार्रवाई करे तो कई युवाओं का भविष्य उजड़ने से बच सकता है。

सूखा नशा का बढ़ता कारोबार कोडरमा और झुमरीतिलैया के अलावा आसपास के प्रखंडों के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों तक यह आसानी से उपलब्ध हो रहा है। हाल के दिनों में भारी मात्रा में सूखा नशा पकड़ाने से भी इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।

शराबियों का जमावड़ा तिलैया थाना क्षेत्र में लगा रहता है शराबियों का जमावड़ा

झुमरीतिलैया शहर में सुबह से लेकर शाम तक स्टेशन के आसपास के इलाकों में शराबियों का जमघट लगा रहता है। इसमें कई युवा ऐसे हैं, जो बिहार से कोडरमा नशा करने आते हैं। मगर पहले यह सब शराब तक ही सीमित था, मगर अब स्थानीय पुलिस की अनदेखी से विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ खुलेआम बेचे जा रहे हैं। इसकी चपेट में सबसे अधिक युवा वर्ग के लोग आ रहे हैं।

अपराध का बढ़ता ग्राफ कोडरमा में अपराध बढ़ने का यह भी एक कारण: पूर्व डीआईजी

कोडरमा और झुमरीतिलैया में शराबियों और नशेड़ियों का जमावड़ा होने के कारण ही हाल के वर्षों में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। ऐसा मानना है पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह का। पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह बताते हैं कि इसके लिए सबसे पहले पुलिस को पहल करनी होगी। आप कोडरमा स्टेशन पर अगर शाम में चले जाएं तो लोग रोड पर बैठकर नशा करते दिख जाएंगे। शाम से आधी रात तक जमावड़ा लगा रहता है। मगर पुलिस ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। यही वजह है कि शहर में अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है। नशे की लत ने कई परिवारों को उजाड़ दिया।

स्थानीय लोगों की चिंताएं कोडरमा स्टेशन के आसपास रहनेवाले लोगों का कहना है कि शाम में घर से अकेली महिलाएं बाजार जाने से भी डरती हैं। पुलिस को इस मामले में तत्काल कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पर पुलिस को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

कोडरमा एसपी का बयान क्या कहते हैं कोडरमा एसपी कुमार शिवाशीष

कोडरमा एसपी कुमार शिवाशीष का कहना है कि जिले में कहीं पर भी गैरकानूनी काम की जानकारी मिले तो जनता सीधे उनको जानकारी दे सकती है। समय पर उचित और कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि हां, नशा से हमारी युवा पीढ़ी प्रभावित न हो, इसके लिए भी कोडरमा पुलिस तत्पर है। जल्द ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न स्थानों पर कोटप्पा एक्ट के तहत अभियान चलाया जा रहा।