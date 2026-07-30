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Kodarma News: डुमरडीहा-पासवान टोला सड़क बदहाल, बारिश में बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: सिमरिया पंचायत के डुमरडीहा से सिमरिया जाने वाली सड़क की हालत बहुत खराब है। बारिश के कारण गड्ढों में पानी भरने से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत की मांग की है ताकि स्कूली बच्चे और अन्य लोग सुरक्षित आवागमन कर सकें।

Kodarma News: डुमरडीहा-पासवान टोला सड़क बदहाल, बारिश में बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी

Kodarma News: सतगावां, निज प्रतिनिधि। प्रखंड की सिमरिया पंचायत अंतर्गत डुमरडीहा से पासवान टोला होते हुए सिमरिया जाने वाली सड़क इन दिनों पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन जाने से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के कारण गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क की वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं देती, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि इसी मार्ग से प्रतिदिन स्कूली बच्चे, किसान और आसपास के गांवों के लोग आवागमन करते हैं। सड़क की बदहाली के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

कीचड़ और जलजमाव के कारण अक्सर स्कूली बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं, जिससे अभिभावकों में भी चिंता बनी रहती है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मरम्मत को लेकर कई बार संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। लगातार उपेक्षा के कारण सड़क की हालत दिन-प्रतिदिन और खराब होती जा रही है।ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से अविलंब सड़क की मरम्मत कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द कार्य शुरू नहीं किया गया तो बरसात के दौरान आवागमन और भी मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र सड़क निर्माण या मरम्मत कराने की अपील की है।

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