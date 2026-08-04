Kodarma News: कांवर पदयात्रा की तैयारी को लेकर बैठक, दूसरी सोमवारी को गौरी नदी से जल उठाएंगे श्रद्धालु
Kodarma News: श्रावण मास के द्वितीय सोमवारी को आयोजित होने वाली कांवर पदयात्रा की महत्वपूर्ण बैठक जौंगी में हुई। बैठक में यात्रा की रूपरेखा, सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर चर्चा की गई। यात्रा गौरी नदी से जल लेकर शुरू होगी और बैंकुंट मंदिर पर जलाभिषेक के बाद समाप्त होगी।
Kodarma News: चंदवारा निज प्रतिनिधि। श्रावण मास के द्वितीय सोमवारी 10 अगस्त को आयोजित होने वाली कांवर पदयात्रा को लेकर मंगलवार को आरागारो पंचायत जौंगी में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि मुंशी यादव ने की, जबकि संचालन पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव ने किया। इस बैठक में कांवर यात्रा की संपूर्ण रूपरेखा तय की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कंवर यात्रा गौरी नदी, उतरवानी से पवित्र जल लेकर प्रारंभ होगी। यात्रा डिग्री कॉलेज होते हुए दो मोहनी धाम बैंकुंट मंदिर तक जाएगी, जहां जलाभिषेक कर यात्रा का समापन होगा। बैठक में यात्रा को सफल बनाने के लिए मार्ग में सुरक्षा, स्वच्छता, जलपान और भक्तों की सुविधा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक की अगुवाई योग क्रांतिकारी जोड़ी योगाचार्य सुषमा सुमन व योग गुरु प्रदीप कुमार सुमन ने की। उन्होंने कहा कि यह यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि समाज में एकता और सद्भाव का संदेश भी देगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए एक व्यवस्थापक 31 सदस्य के समिति बनाई गई, जिसमें चंदवारा प्रखंड के प्रमुख मंजू देवी, योग क्रांतिकारी योगाचार्य सुषमा सुमन, पूर्व प्रमुख लीलावती देवी, थाम मुखिया श्रीमती पुष्पा देवी, कोमल देवी, प्रदीप कुमार सुमन, पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव, मुंशी यादव, अज्जू सिंह, कृष्ण राणा, छोटेलाल मोदी आदि को रखा गया है। बैठक में पंचायत के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, युवा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
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