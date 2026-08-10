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Kodarma News: नगर में आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: वं निवास स्थलों पर पूजा अर्चना रुद्राभिषेक भजन कीर्तन का आयोजन सुबह 6 बजे से 3. मांगो के समर्थन आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका यूनियन का जिला मुख्यालय के समक

Kodarma News: नगर में आज

Kodarma News: 1. कांवरिया संघ चंदवारा के तत्वावधान में सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर गौरी नदी डिग्री कॉलेज के निकट से कांवर पदयात्रा का आयोजन सुबह 5 बजे से

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धार्मिक अनुष्ठान

2. सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर झरनाकुंड, ध्वजधारी धाम, दो मुहानी धाम सहित विभिन्न शिव मंदिरों एवं निवास स्थलों पर पूजा अर्चना रुद्राभिषेक भजन कीर्तन का आयोजन सुबह 6 बजे से

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राजनीतिक गतिविधियाँ

3. मांगो के समर्थन आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका यूनियन का जिला मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे से

4. जेजे कॉलेज संघर्ष समिति के तत्वावधान में जेजे कॉलेज को विनोवा भावे विश्वविद्यालय में रखने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम की शुरुआत जेजे कॉलेज कैंपस में सुबह 10 बजे से

5. जनविरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी जेल भरो आंदोलन के तहत कोडरमा समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन दिन 11 बजे से

6. राष्ट्रीय कुली मोर्चा के तत्वावधान में प्रतिवाद दिवस को लेकर कोडरमा स्टेशन पर कुलियों का मांगो के समर्थन में प्रदर्शन दिन 11 बजे से

समारोह और रैलियाँ

7. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में गुरुपूर्णिमा उत्सव का आयोजन कैलाश राय सरस्वती विद्या मंदिर सभागार में दोपहर 3 बजे से

8. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में जेजे कॉलेज बचाओ एवं जेपीएससी और जेएससीसी के पेपर लीक मामले को लेकर मशाल जुलूस एवं पुतला दहन को लेकर रैली का आयोजन सुभाष चौक से संध्या 5 बजे से

9. श्याम शरण में आजा रे डोमचांच के तत्वाधान में शिव मंदिर परिसर तेतरियाडीह डोमचांच में भजनों का कार्यक्रम संध्या 6:30 बजे से

10. श्याम शरण बाल मंडल के तत्वावधान में बारस ताली कीर्तन का आयोजन श्याम बाबा मंदिर पोद्दार निवास में संध्या 7 बजे से

11. चमत्कारी बाबा हनुमान मंदिर विद्यापुरी में भजनों का कार्यक्रम संध्या 7:30 बजे से

12. सावन को लेकर बाबा निवास शिव वाटिका बायपास रोड में भजनों का कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन की दूसरी सोमवारी का कब आयोजन किया जाएगा?
सावन की दूसरी सोमवारी का आयोजन सुबह 5 बजे से किया जाएगा।
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