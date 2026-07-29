Kodarma News: सतगावां में धर्म परिवर्तन की सूचना पर छापेमारी, छह लोगों को हिरासत में लिया गया

Kodarma News: धर्म परिवर्तन और प्रार्थना सभा आयोजित करने के मामले में ठेसवा गांव में पुलिस ने छापेमारी की। कई महिलाओं को हिरासत में लिया गया। प्रकाश रविदास के घर पर यह सभा आयोजित की गई थी। ग्रामीणों ने धर्म परिवर्तन के संदेह के चलते पुलिस को सुचना दी। मामले में जांच जारी है।

Kodarma News: सतगावां, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के राजाबर पंचायत अंतर्गत ठेसवा गांव में बुधवार को धर्म परिवर्तन कराए जाने और प्रार्थना सभा आयोजित किए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस-प्रशासन सक्रिय हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर सतगावां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। पुलिस ने वहां से दर्जनों महिलाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जबकि कथित रूप से प्रार्थना सभा आयोजित करने और लोगों को जोड़ने में शामिल छह लोगों को मौके से पकड़कर थाना लाया गया। मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बबलू कुमार सिंह पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों के साथ ठेसवा गांव पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। जांच के दौरान वहां से ईसाई धर्म से जुड़ी धार्मिक पुस्तकें (बाइबिल) बरामद होने की बात सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है。

प्रकाश रविदास के घर आयोजित थी विशेष प्रार्थना सभा ग्रामीणों के अनुसार ठेसवा गांव निवासी प्रकाश रविदास के घर पर बड़ी संख्या में महिलाओं को जुटाकर विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी मिली और धर्म परिवर्तन कराए जाने का संदेह हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पूछताछ के दौरान प्रकाश रविदास ने पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार के साथ रांची में रहता है और होटल में काम करता है। बुधवार को प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए विभिन्न स्थानों से लोग पहुंचे थे। वहीं जितेंद्र रविदास की पत्नी ऋण देवी ने पुलिस को बताया कि उनके रिश्तेदार मुंद्रिका रविदास पिछले कई वर्षों से इस तरह की प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। उन्होंने बताया कि मुंद्रिका रविदास द्वारा मिशनरी गतिविधियों से जुड़े लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना सभा आयोजित की जाती रही है।

धर्म परिवर्तन कराने के लिए गया और नवादा से पहुंचे थे लोग पुलिस पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने अपनी पहचान मुंद्रिका रविदास, सुधीर कुमार (पिता देवनाथ प्रजापति), भोली पासवान (पिता कृष्णा पासवान), मनोज कुमार (पिता इंद्रदेव यादव), सभी मुफस्सिल थाना, जिला गयाजी निवासी हैं। इसके अलावा रूदन रविदास (पिता बुधन रविदास) काशीचक नवादा जिले के हैं। शांति देवी (पति टुन्नू मांझी) खलारी गयाजी और पार्वती देवी (पति किशोर यादव) टनकुप्पा, गयाजी के निवासी हैं। पूछताछ में कुछ लोगों ने बताया कि वे कई वर्षों से इस तरह की प्रार्थना सभाओं में शामिल होते रहे हैं और नियमित रूप से ईसाई संगठन से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

पहले भी सामने आ चुका है मामला बताया जाता है कि इससे पहले भी सतगावां थाना क्षेत्र के लक्ष्मणडीह में प्रार्थना सभा के दौरान ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रखंड क्षेत्र के सिहास, गंगाडीह, बिझबरिया, रामशाला सहित कई गांवों में लंबे समय से धर्म परिवर्तन की गतिविधियां चल रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भोले-भाले ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है।

नाबालिग बच्चियों को शामिल करने का आरोप ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन की गतिविधियों में नाबालिग बच्चियों को भी शामिल किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस पूरे मामले में शामिल लोगों की भूमिका और गतिविधियों की जांच कर रही है।

विधायक प्रतिनिधि और विहिप ने जताई चिंता विधायक प्रतिनिधि रंजय यादव ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों की जांच कराने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बबलू सिंह ने कहा कि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हिंदू समाज में जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई।

पुलिस ने पूछताछ के बाद महिलाओं को छोड़ा पुलिस ने हिरासत में ली गई महिलाओं से पूछताछ की। इसके बाद कई महिलाओं को परिजनों के जिम्मानामे पर छोड़ दिया गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए जुटी हुई है।