Kodarma News: जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हरसंभव प्रयास होगा : प्रमुख

Kodarma News: डोमचांच में प्रखंड प्रमुख डॉ. सत्यनारायण यादव ने जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। भूमि विवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और नागरिकों से अपील की कि वे 7 अगस्त तक प्रमाण-पत्रों का लाभ उठाएं।

Kodarma News: डोमचांच, निज प्रतिनिधि। प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख डॉ. सत्यनारायण यादव ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान ग्रामीणों ने भूमि विवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रमाण-पत्र निर्गमन समेत अन्य जनहित से जुड़े मामलों को प्रमुख के समक्ष रखा।

समस्याओं का समाधान प्रखंड प्रमुख ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और आश्वस्त किया कि प्रत्येक मामले का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखंड प्रमुख डॉ. सत्यनारायण यादव ने कहा कि जनता की सेवा उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले और उन्हें कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है।

विशेष शिविर का आयोजन इसी क्रम में प्रखंड कार्यालय में 7 अगस्त तक संचालित विशेष शिविर के तहत आवासीय, जाति, आय एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण-पत्रों का निर्गमन एवं वितरण किया जा रहा है। मंगलवार को प्रमुख ने कई लाभुकों के बीच प्रमाण-पत्रों का वितरण किया। उन्होंने बताया कि इस विशेष शिविर का उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर त्वरित, पारदर्शी और सुगम सेवा उपलब्ध कराना है।

जनता से अपील उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि जिन लोगों को आवासीय, जाति, आय या ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है, वे 7 अगस्त तक प्रखंड कार्यालय पहुंचकर विशेष शिविर का लाभ अवश्य उठाएं। कार्यक्रम के दौरान प्रखंड कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में लाभुक, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे।