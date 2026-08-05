Kodarma News: जेजे कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति ने आंदोलन तेज करने का किया ऐलान, नौ को निकलेगा मशाल जुलूस

Kodarma News: कोडरमा जिले के डिग्री कॉलेजों को हजारीबाग से गिरिडीह से संबद्ध करने के प्रस्ताव के खिलाफ जेजे कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति ने आंदोलन तेज किया है। समिति ने 5 से 8 अगस्त तक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यदि सरकार ने सकारात्मक पहल नहीं की, तो 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन तालाबंदी होगी।

Kodarma News: कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कोडरमा जिले के डिग्री कॉलेजों को विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से अलग कर गिरिडीह से संबद्ध किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में चल रहे आंदोलन को जेजे कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति ने और तेज करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर बुधवार को समिति की कोर कमेटी की बैठक सक्रिय सदस्य जूही दास गुप्ता के आवास पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष महेश भारती ने की, जबकि संचालन सचिव देवेंद्र कुमार ने किया। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं असीम सरकार, प्रकाश रजक, विजय यादव, मनोज कुमार और प्रेम प्रकाश के मार्गदर्शन में आंदोलन की आगामी रणनीति तय की गई।

आंदोलन की अगली रणनीतियाँ समिति ने निर्णय लिया कि 5 से 8 अगस्त तक जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम लोगों को आंदोलन के उद्देश्य से अवगत कराते हुए उनका समर्थन जुटाया जाएगा।

प्रदर्शन की योजना बैठक में यह भी तय किया गया कि 9 अगस्त को सर्वदलीय बैठक के बाद मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 10 अगस्त को जेजे कॉलेज में एक दिवसीय छात्र हड़ताल और धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।

सरकार को चेतावनी समिति ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और संबंधित विभाग उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करते हैं, तो 11 अगस्त से जेजे कॉलेज में अनिश्चितकालीन तालाबंदी, सड़क जाम और भूख हड़ताल शुरू की जाएगी।

बैठक में संरक्षक रामरतन अवध्या, उपाध्यक्ष वीरेंद्र कराटे, रोहित कुमार यादव, सह सचिव मो. अली शाद, बिनोद राम, कोषाध्यक्ष तौफीक हुसैन, अजय झा, असगर अली एवं गणेश कुमार सहित कई सदस्य उपस्थित थे।