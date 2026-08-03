Kodarma News: रबीउल अव्वल जुलूस की तैयारी को लेकर गोपालडीह नूरी मस्जिद में बैठक
Kodarma News: जयनगर के गोपालडीह स्थित नूरी मस्जिद में 26 अगस्त को मनाए जाने वाले यौमे विलादत पर जुलूस की तैयारी के लिए बैठक हुई। मुफ्ती आशिक उर रहमान ने जुलूस को शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से मनाने की अपील की। रबीउल अव्वल का यह अवसर हजरत मोहम्मद की सीरत और शिक्षाओं को अपनाने का भी है।
Kodarma News: जयनगर, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के गोपालडीह स्थित नूरी मस्जिद में रविवार को आगामी 26 अगस्त को इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौमे विलादत की खुशी में मनाए जाने वाले रबीउल अव्वल के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुफ्ती आशिक उर रहमान ने की। बैठक में जुलूस को शांतिपूर्ण, अनुशासित एवं भव्य तरीके से संपन्न कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक को संबोधित करते हुए मुफ्ती आशिक उर रहमान ने कहा कि रबीउल अव्वल केवल खुशी मनाने का अवसर नहीं, बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, शिक्षाओं, दया,भाईचारे और इंसानियत के संदेश को अपने जीवन में अपनाने का भी अवसर है।
उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि जुलूस को पूरी शालीनता, अनुशासन और आपसी सौहार्द के साथ सफल बनाएं तथा अपने आचरण से इस्लाम की बेहतर तस्वीर समाज के सामने प्रस्तुत करें।बैठक में मिसबाहुद्दीन खान, अनवर अंसारी, कौसर खान, अरमान खान, मुस्तकीम खान, कामो खान, मुफ्ती कौसरुल कादरी, शमशाद आलम, शहजाद खान, जिब्राइल अंसारी, जिब्राइल अंसारी, जावेद अंसारी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।