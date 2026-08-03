Kodarma News: रबीउल अव्वल जुलूस की तैयारी को लेकर गोपालडीह नूरी मस्जिद में बैठक

Kodarma News: जयनगर, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के गोपालडीह स्थित नूरी मस्जिद में रविवार को आगामी 26 अगस्त को इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौमे विलादत की खुशी में मनाए जाने वाले रबीउल अव्वल के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुफ्ती आशिक उर रहमान ने की। बैठक में जुलूस को शांतिपूर्ण, अनुशासित एवं भव्य तरीके से संपन्न कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक को संबोधित करते हुए मुफ्ती आशिक उर रहमान ने कहा कि रबीउल अव्वल केवल खुशी मनाने का अवसर नहीं, बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, शिक्षाओं, दया,भाईचारे और इंसानियत के संदेश को अपने जीवन में अपनाने का भी अवसर है।