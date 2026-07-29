Kodarma News: बिना सूचना के शहर के आधे हिस्से में छह घंटे गुल रही बिजली, बेहाल रहे लोग
Kodarma News: झुमरी तिलैया, निज प्रतिनिधि बिजली विभाग की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि झुमरी तिलैया शहर के आधे हिस्से में बुधवार की सुबह करीब 11 बजे
Kodarma News: झुमरी तिलैया, निज प्रतिनिधि। बिजली विभाग की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि झुमरी तिलैया शहर के आधे हिस्से में बुधवार की सुबह करीब 11 बजे से बिना कोई सूचना के करीब छह घंटे तक बिजली गुल रही। इसके कारण शहर के व्यावसायिक कार्य समेत कई कार्य प्रभावित रहे। इसके अलावा करीब 50 हजार लोग प्रभावित रहे। इस संबंध में झुमरी तिलैया बिजली विभाग के एसडीओ गजेंद्र टोप्पो ने बताया कि गोशाला पावर सब स्टेशन के टाउन-1 फीडर का ब्रेकर में तकनीकी खराबी आने के कारण विद्युतापूर्ति प्रभावित रही। सुबह करीब 11 बजे से शाम पांच बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रही।
इसके कारण शहर के स्टेशन रोड, सुभाष चौक साइड समेत अन्य क्षेत्रों में भी बिजली प्रभावित रही। इसके अलावा शाम पांच बजे के बाद भी शहर के कई मुहल्ले में बिजली आती जाती रही।
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