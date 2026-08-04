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Kodarma News: रक्षाबंधन पर डाक विभाग का बहनों को तोहफा, भाई को राखी बनाकर भेजनें का विशेष अभियान ,झुमरी तिलैया में डाक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: रक्षाबंधन पर डाक विभाग का बहनों को तोहफा, भाई को राखी बनाकर भेजनें का विशेष अभियान ,झुमरी तिलैया में डाक विभाग ने शुरू किया "राखी बनाओ और डाक विभाग स

Kodarma News: रक्षाबंधन पर डाक विभाग का बहनों को तोहफा, भाई को राखी बनाकर भेजनें का विशेष अभियान ,झुमरी तिलैया में डाक

Kodarma News: कोडरमा हमारे प्रतिनिधि। डाक विभाग ने भाइयों-बहनों के स्नेह के प्रतीक राखी को समय पर गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। कोडरमा डाक विभाग के डाक निरीक्षक विकास रंजन के दिशा निर्देश पर जिले के विभिन्न विद्यालयों में 'राखी बनाओ और डाक विभाग से घर पहुंचाओ' अभियान शुरू हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि डाक विभाग की सुरक्षित एवं समयबद्ध सेवा के माध्यम से वे अपनी बनाई हुई राखी देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले अपने भाई सहित देश की सीमा पर तैनात सेना के जवान तक आसानी से भेज सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को डाक सेवाओं से जोड़ने के साथ-साथ पारंपरिक त्योहारों के महत्व से भी परिचित कराना है।

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डाक विभाग ने रक्षाबंधन के लिए विशेष वॉटरप्रूफ राखी लिफाफा (राखी इनवेलप) भी उपलब्ध कराया है, जिसकी कीमत मात्र 10 रुपये निर्धारित की गई है। मंगलवार को शहर के असनाबाद स्थित चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल मे डाक विभाग के मार्केटिंग अफसर अमन कुमार सहित बेंदी के बीपीएम संदीप कुमार विद्यालय पहुँच छात्र छात्राओं को रक्षा बंधन पर अपने रिस्तेदार और सेना के जवानो को राखी बनाकर भेजनें की अपील की, एवं 40 बहनो ने रखी और लिफाफे लेटर बॉक्स मे डाले। विभाग के अधिकारीयों ने बताया की छात्राओं मे इसके प्रति उत्साह देखा गया। बच्चों ने 70-70 रुपये स्पीड पोस्ट लिफाफा एवं रोली और चावल की राशि भी अपने पॉकेट मनी से खर्च किये।

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