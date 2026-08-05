Kodarma News: शिवभक्तों को गंगाजल तो बहनों की राखी की जिम्मेदारी डाक विभाग ने उठाई
Kodarma News: झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि सावन के पावन महीने और रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए कोडरमा डाक विभाग ने श्रद्धालुओं और बहनों के लिए विशेष सुविधाएं शुरू की है
Kodarma News: झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि। सावन के पावन महीने और रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए कोडरमा डाक विभाग ने श्रद्धालुओं और बहनों के लिए विशेष सुविधाएं शुरू की हैं। डाकघरों में जहां मात्र 30 रुपये में शुद्ध गंगाजल उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं बारिश में भी सुरक्षित डिलीवरी के लिए 10 रुपये का वाटरप्रूफ राखी लिफाफा बिक्री के लिए रखा गया है। डाक निरीक्षक विकास रंजन ने बताया कि सावन में भगवान शिव की पूजा के लिए गंगाजल की मांग बढ़ जाती है। इसे देखते हुए विभाग ने सभी प्रमुख डाकघरों में गंगाजल उपलब्ध कराया है, ताकि लोगों को आसानी से शुद्ध गंगाजल मिल सके।
रक्षाबंधन को लेकर भी डाक विभाग ने विशेष तैयारी की है। जिले के विभिन्न डाकघरों में वाटरप्रूफ राखी लिफाफे उपलब्ध कराए गए हैं। इसकी कीमत केवल 10 रुपये रखी गई है, जिससे हर वर्ग के लोग इसका लाभ उठा सकें। राखियों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए विशेष बुकिंग काउंटर बनाए गए हैं। डाक विभाग ने अगले रविवार को भी डाकघर खोलने का निर्णय लिया है, ताकि अंतिम समय तक भेजी गई राखियां भी समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। डाक निरीक्षक विकास रंजन ने बताया कि सावन और रक्षाबंधन को लेकर शुरू की गई इन सेवाओं को लोगों का अच्छा रिसपांस मिल रहा है।
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