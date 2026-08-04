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Kodarma News: कोडरमा सदर ब्लॉक को जोड़ने वाले दो सड़कों का हाल जर्जर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: झुमरी तिलैया में सड़कों की स्थिति बदतर हो चुकी है। कोडरमा सदर ब्लॉक से जुड़ी दो सड़कों पर बड़े गड्ढे हैं, जिससे यहां चलना और दो पहिया वाहनों का गुजरना मुश्किल हो गया है। लोगों को जलजमाव और कीचड़ से भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और नगर परिषद की अनदेखी से हालात और बिगड़ रहे हैं।

Kodarma News: कोडरमा सदर ब्लॉक को जोड़ने वाले दो सड़कों का हाल जर्जर

Kodarma News: कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। झुमरी तिलैया शहरी क्षेत्र में भी सड़कों का हाल ऐसा है कि यहां पैदल चलना तो मुश्किल हैं हीं दो पहिया वाहन को गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। कोडरमा सदर ब्लॉक को जोड़ने वाली दो सड़कों का यही हाल है। प्रखंड कार्यालय स्थित चिल्ड्रेन गार्डेन व पुस्तकालय के सामने की सड़क में कई बड़े बड़े गढे हैं जहां जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चिल्ड्रेन गार्डेन के पीछे की सड़क जो प्रखंड कार्यालय के साथ साथ उप स्वास्थ्य केंद्र को जोड़ती है।

इस सड़क में लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल है वहीं भरी किचड़ के कारण यहां पैदल गुजरना तो दूर की बात है यहा दो पहिया वाहन को भी गुजरना मुश्किल हो रहा है। ऐसे जरूरी सड़कों पर भी प्रशासन और नगर परिषद का कोई ध्यान नही है।

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