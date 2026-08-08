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Kodarma News: जमीन पर बैठकर बीएलओ ले रहीं दावा-आपत्ति का फॉर्म, बारिश में भी नहीं मिली छत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: कोडरमा में शनिवार को विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाताओं के दावे-आपत्ति के समाधान का कार्य किया गया। हालांकि, करमा के बूथों पर व्यवस्था की बदहाली देखने को मिली। बीएलओ बारिश में बाहर खड़े होकर फॉर्म ले रहे थे, जबकि आवश्यक सुविधाओं का अभाव था।

Kodarma News: जमीन पर बैठकर बीएलओ ले रहीं दावा-आपत्ति का फॉर्म, बारिश में भी नहीं मिली छत

Kodarma News: कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। एसआईआर को लेकर शनिवार को जिले के सभी बूथों पर दो दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मतदाताओं के दावे-आपत्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के साथ आवेदन भी लिए गए। लेकिन कोडरमा प्रखंड के करमा स्थित दो बूथों पर व्यवस्था की बदहाली देखने को मिली। यहां बीएलओ को बैठने तक की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। बारिश के बीच भी बीएलओ बाहर खड़े होकर मतदाताओं से दावा-आपत्ति के फॉर्म लेती नजर आईं। करमा स्थित खान सुरक्षा कार्यालय में बूथ संख्या 189 को बदलकर नया बूथ संख्या 201 बनाया गया है। शनिवार को कार्यालय बंद रहने के कारण विशेष शिविर के लिए परिसर को खोला ही नहीं गया।

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ऐसे में बीएलओ को बाहर रहकर ही मतदाताओं से आवेदन लेना पड़ा। इसी तरह पूर्व केंद्रीय अस्पताल, करमा परिसर में बूथ संख्या 188 को बदलकर नया बूथ संख्या 200 बनाया गया है। यह परिसर भी पूरी तरह बंद मिला। परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। यहां भी बीएलओ को जमीन पर बैठकर मतदाताओं के दावा-आपत्ति के फॉर्म लेने पड़े।विशेष शिविर में पहुंचे मतदाताओं को भी इससे परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान खुले में आवेदन लेने की व्यवस्था के कारण बीएलओ और मतदाताओं दोनों को काफी दिक्कत हुई। बीएलओ गायत्री कुमारी और प्रवीण खातून ने बताया कि शिविर के लिए उन्हें किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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