Kodarma News: दुकान से बैट्री चोरी का खुलासा, दो आरोपियों को जेल
Kodarma News: कोडरमा में पुलिस ने मोटरसाइकिल की नई बैटरी चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक दुकान के कर्मचारी पर चोरी का आरोप था। आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 14 नई मोटरसाइकिल बैटरियां बरामद की हैं।
Kodarma News: कोडरमा, हिन्दुस्तान टीम। पुलिस ने मोटरसाइकिल की नई बैटरी चोरी मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की गई 14 नई मोटरसाइकिल बैटरियां बरामद कर ली हैं। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।पुलिस के अनुसार, सामांतो पंप के सामने रहने वाले राजकुमार भदानी ने तिलैया थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी दुकान में कार्यरत कर्मचारी सुमित कुमार ने दुकान से मोटरसाइकिल की नई बैटरियां चोरी कर ली हैं। आवेदन के आधार पर तिलैया थाना में मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष छापेमारी टीम गठित की गई।
टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सुमित कुमार (18 वर्ष), पिता किशुन राम, तिलैया बस्ती, थाना तिलैया, जिला कोडरमा एवं रोहित कुमार (25 वर्ष), पिता अशोक वर्णवाल, तिलैया बस्ती, थाना तिलैया, जिला कोडरमा ने पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उनकी निशानदेही पर चोरी की गई 14 नई मोटरसाइकिल बैटरियां बरामद कर विधिवत जब्त कर ली गईं।
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