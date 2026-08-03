Kodarma News: कोडरमा स्टेशन से हाईवे तक होटलों में अनैतिक गतिविधियों के मिलते रहे हैं प्रमाण

Kodarma News: कोडरमा, हिन्दुस्तान टीम। कोडरमा जिले में अनैतिक देह व्यापार और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस समय-समय पर कार्रवाई करती रही है। रेलवे स्टेशन से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित कई होटलों और लॉज में पूर्व में हुई छापेमारी के दौरान पुलिस को अनैतिक गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं। कई मामलों में होटल संचालकों, बिचौलियों और अन्य आरोपियों की गिरफ्तاری भी हुई है, जबकि युवतियों को मुक्त कराकर उनके पुनर्वास की प्रक्रिया अपनाई गई है। हाल ही में चंदवारा थाना क्षेत्र के उरवां मोड़ स्थित बाबा होटल में हुई कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जिले के अन्य क्षेत्रों, विशेषकर शहरी इलाकों के होटलों में नियमित जांच क्यों नहीं होती। स्थानीय लोगों का कहना है कि झुमरीतिलैया थाना क्षेत्र के कई होटलों में दिन के समय भी संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें लंबे समय से मिलती रही हैं। लोगों का आरोप है कि इन होटलों में बाहरी लोगों का लगातार आना-जाना रहता है, स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी शहर की पुलिस की छापेमारी बेहद कम या लगभग नहीं के बराबर होती है。