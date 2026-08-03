Kodarma News: कोडरमा स्टेशन से हाईवे तक होटलों में अनैतिक गतिविधियों के मिलते रहे हैं प्रमाण
Kodarma News: कोडरमा जिले में अनैतिक देह व्यापार और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने कई बार कार्रवाई की है। रेलवे स्टेशन और होटलों में छापेमारी के दौरान कई होटल संचालक और बिचौलिए गिरफ्तार हुए हैं, जबकि युवतियों को पुनर्वास किया गया है। स्थानीय लोग पूछते हैं कि झुमरीतिलैया के होटलों में नियमित जांच क्यों नहीं होती।
Kodarma News: कोडरमा, हिन्दुस्तान टीम। कोडरमा जिले में अनैतिक देह व्यापार और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस समय-समय पर कार्रवाई करती रही है। रेलवे स्टेशन से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित कई होटलों और लॉज में पूर्व में हुई छापेमारी के दौरान पुलिस को अनैतिक गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं। कई मामलों में होटल संचालकों, बिचौलियों और अन्य आरोपियों की गिरफ्तاری भी हुई है, जबकि युवतियों को मुक्त कराकर उनके पुनर्वास की प्रक्रिया अपनाई गई है। हाल ही में चंदवारा थाना क्षेत्र के उरवां मोड़ स्थित बाबा होटल में हुई कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जिले के अन्य क्षेत्रों, विशेषकर शहरी इलाकों के होटलों में नियमित जांच क्यों नहीं होती। स्थानीय लोगों का कहना है कि झुमरीतिलैया थाना क्षेत्र के कई होटलों में दिन के समय भी संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें लंबे समय से मिलती रही हैं। लोगों का आरोप है कि इन होटलों में बाहरी लोगों का लगातार आना-जाना रहता है, स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी शहर की पुलिस की छापेमारी बेहद कम या लगभग नहीं के बराबर होती है。
झुमरीतिलैया के होटलों में जांच अभियान चलाने की जरूरत
शहर के कई नागरिकों का कहना है कि स्थानीय थाना क्षेत्र में संचालित होटलों और लॉज की गतिविधियों की जानकारी पुलिस को रहती है, क्योंकि अधिकांश होटल रिकॉर्ड और आने-जाने वालों पर पुलिस की निगरानी व्यवस्था होती है। इसके बावजूद शिकायतों के अनुरूप नियमित कार्रवाई नहीं होने से लोगों में सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों का मानना है कि यदि जिले के अन्य थाना क्षेत्रों की तरह झुमरीतिलैया के होटलों में भी समय-समय पर सघन जांच अभियान चलाया जाए तो कई अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है।
चंदवारा के बाबा होटल में लंबे समय से चल रहा था अनैतिक काम, पुलिस को भनक तक नहीं
चंदवारा के उरवां स्थित बाबा लाइन होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां हाईवे के किनारे गलत काम हो रहे थे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस को सब पता था, मगर कार्रवाई नहीं की जा रही थी, क्यों नहीं की जा रही थी, यह भी जांच का विषय है। लोगों ने कहा कि अगर जिले के पुलिस कप्तान इस मामले में गंभीर नहीं होते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती।
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