Kodarma News: 50 लाख रुपये की कमेटी ठगी मामले में तीन आरोपितों के घर इश्तिहार चिपकाया गया

Kodarma News: कोडरमा, हमारे प्रतिनिधि। लगभग 50 लाख रुपये की कमेटी (चिट फंड) ठगी के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों के घर इश्तिहार चस्पा किया है। वर्ष 2021 में दर्ज मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की दिशा में यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार, झुमरी तिलैया के विद्यापुरी निवासी नैंसी केलमन (पुत्री हेक्टर केलमन), लकी केलमन (पुत्र हेक्टर केलमन) एवं सीमा केलमन (पत्नी हेक्टर केलमन) के विरुद्ध वर्ष 2021 में कमेटी के नाम पर लोगों से करीब 50 लाख रुपये की कथित ठगी करने का मामला दर्ज किया गया था।

मामले में पुलिस द्वारा लगातार आरोपितों की तलाश की जा रही थी, लेकिन उनके न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय से इश्तिहार जारी करने का आदेश प्राप्त हुआ।न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तिलैया पुलिस ने तीनों आरोपितों के विद्यापुरी स्थित आवास पर इश्तिहार चस्पा किया। इश्तिहार के माध्यम से आरोपितों को निर्धारित तिथि तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपित तय समय के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध कानून के प्रावधानों के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वर्ष 2021 के बहुचर्चित कमेटी ठगी मामले की एक बार फिर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी हैं तथा न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन किया जा रहा है।