Kodarma News: डीएसई ने बिरहोर टोला के नन्हे विद्यार्थियों संग किया तिथि भोजन
Kodarma News: बुधवार को विद्यालय में डीएसई अजय कुमार ने तिथि भोजन कार्यक्रम के तहत बच्चों के साथ भोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के पोषण और शिक्षा में सामाजिक सहभागिता बढ़ाना है। उन्होंने नागरिकों से इस अभियान में भागीदारी की अपील की।
Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। विभिन्न अवसरों और त्योहारों पर जनभागीदारी के माध्यम से स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन के अतिरिक्त पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित तिथि भोजन कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार ने नगर परिषद झुमरीतिलैया के वार्ड संख्या-02 स्थित सुदूरवर्ती बिरहोर टोला क्षेत्र के झरनाकुंड विद्यालय में बच्चों के साथ तिथि भोजन किया। इस अवसर पर बिरहोर समुदाय के छात्र-छात्राओं की रुचि के अनुरूप विशेष पोषाहार की व्यवस्था की गई। जिला शिक्षा अधीक्षक ने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के सहयोग से बच्चों को भोजन परोसा और उनके साथ बैठकर आत्मीयता से भोजन किया। इस दौरान बच्चों से संवाद भी किया तथा उनके शैक्षणिक और पोषण संबंधी पहलुओं की जानकारी ली。
बच्चों के पोषण और शिक्षा के प्रति सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना ही उद्देश्य: डीएसई
डीएसई अजय कुमार ने कहा कि तिथि भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को विद्यालयों से जोड़ना तथा बच्चों के पोषण और शिक्षा के प्रति सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मियों, पदाधिकारियों एवं प्रबुद्धजनों से इस पुनीत अभियान में स्वेच्छा से भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से बच्चों को बेहतर पोषण मिलने के साथ-साथ शिक्षा के प्रति उनका उत्साह बढ़ता है और विद्यालयों के प्रति समाज का सहयोग भी मजबूत होता है।
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