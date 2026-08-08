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Kodarma News: दावा व आपत्ति को लेकर दो दिवसीय विशेष कैंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: चंदवारा में विशेष गहण पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बाद नई मतदाता सूची जारी की गई है। सभी बूथों पर विशेष कैंप आयोजित किया गया, जहाँ मतदाता अपने नामों में सुधार के लिए दावा-आपत्ति का फार्म भर सकते हैं। 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं ने भी अपना नाम दर्ज कराया।

Kodarma News: दावा व आपत्ति को लेकर दो दिवसीय विशेष कैंप

Kodarma News: चंदवारा। विशेष गहण पुनरीक्षण(एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी नयी मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इसके तहत दावा व आपत्ति संबंधी मामले को लेकर प्रखंड के सभी बूथों पर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में वैसे मतदाता जनिका नाम सूची में सूची में छूट गया या नाम, पता आदि में किसी प्रकार की गलती है, तो दावा-आपत्ति का फार्म भरकर आवश्यक सुधार की प्रक्रिया की गई। वहीं जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे भी अपना नाम भरकर बीएलओ के पास जमा किया गया।

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