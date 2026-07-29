Kodarma News: डुमरडीहा में 55 लाख से बनेगा उप स्वास्थ्य केंद्र, विधायक डॉ. नीरा यादव ने किया शिलान्यास
Kodarma News: डोमचांच, निज प्रतिनिधि प्रखंड की सिमरिया पंचायत अंतर्गत डुमरडीहा गांव में बुधवार को नए उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास विधायक डॉ. नीरा यादव ने वि
Kodarma News: डोमचांच, निज प्रतिनिधि। प्रखंड की सिमरिया पंचायत अंतर्गत डुमरडीहा गांव में बुधवार को नए उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास विधायक डॉ. नीरा यादव ने विधिवत पूजा-अर्चना और नारियल फोड़कर किया। ग्रामीण विकास विभाग के स्पेशल डिवीजन द्वारा लगभग 55.50 लाख रुपये की लागत से इस उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। शिलान्यास के बाद विधायक डॉ. नीरा यादव ने कहा कि क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र भवन बनने से सिमरिया पंचायत सहित आसपास के गांवों के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।कार्यक्रम
के दौरान ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष जर्जर सड़क सहित क्षेत्र की अन्य समस्याओं को भी रखा। विधायक ने संबंधित अधिकारियों से समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल करने का भरोसा दिया।इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि शंभू सिंह, मुखिया सुनीता देवी, राजेश पासवान, सुरेंद्र यादव, केदार पासवान, अर्जुन यादव, पवन सिंह, महेश यादव, उमेश यादव, लक्ष्मण रजक, सुनील यादव, बबलू राणा, सिकंदर कुमार, सूरज पासवान समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
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