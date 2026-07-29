Kodarma News: विजय कुमार अध्यक्ष और रितेश कुमार बने सचिव
Kodarma News: कोडरमा में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की विशेष बैठक हुई, जिसमें सदर प्रखंड की नई कमेटी का गठन किया गया। अध्यक्ष विजय कुमार, उपाध्यक्ष राहुल कुमार सिंह, और अन्य सदस्यों को पद पर नियुक्त किया गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया।
Kodarma News: कोडरमा। कोडरमा समाहरणालय के समीप बुधवार को विशेष बैठक हुई। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कोडरमा प्रखंड चुनाव प्रभारी रामकृष्ण मेहता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सदर प्रखंड इकाई की नई कमेटी बनी। इसमें अध्यक्ष विजय कुमार, उपाध्यक्ष राहुल कुमार सिंह, सचिव रितेश कुमार सिंह, सह सचिव सचिन कुमार, कोषाध्यक्ष सुहानी सिंह, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में गौतम करण, पवन कुमार, सत्येंद्र कुमार सिंह व अन्य को रखा गया। कोडरमा जिला इकाई कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और बधाई दी।
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