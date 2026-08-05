Kodarma News: चंदवारा में ट्रेलर में फंसी बाइक, सवार की हालत गंभीर
Kodarma News: (फोटो: 2 में चंदवारा में बुधवार को ट्रेलर में फंसी बाइक को निकालते लोग। चंदवारा निज प्रतिनिधि चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ओवरब्रिज के समीप बु
Kodarma News: चंदवारा निज प्रतिनिधि। चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ओवरब्रिज के समीप बुधवार को मोटरसाइकिल सवार को एक ट्रेलर ने पिछले से मारा टक्कर दिया, जिससे बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। घायल की पहचान ऋतिक आनंद (पिता देवेंद्र महतो) ग्राम बड़कीधमराय के रूप में हुई है। घटना में बाइक ट्रेलर के अंदर बुरी तरह फंस गई, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा काफी मशक्कत के बाद निकाला। जानकारी के अनुसार ऋतिक अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर तिलैया से अपने गांव जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रेलर वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे ऋतिक आनंद घायल हो गए। घायल को चंदवारा पुलिस इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।
जबकि दोनों वाहनों को चंदवारा पुलिस ले जब्त कर लिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।