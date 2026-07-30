Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kodarma News: चंदवारा में एकल अभियान का छह घंटे का मासिक आचार्य अभ्यास वर्ग संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
Follow us on Google News
share

Kodarma News: चंदवारा निज प्रतिनिधि एकल अभियान अंचल कोडरमा के संच चंदवारा की ओर से दुर्गा मंदिर परिसर स्थित बिरसा भवन में छह घंटे का मासिक आचार्य अभ्यास वर्ग आयोजित

Kodarma News: चंदवारा में एकल अभियान का छह घंटे का मासिक आचार्य अभ्यास वर्ग संपन्न

Kodarma News: चंदवारा निज प्रतिनिधि। एकल अभियान अंचल कोडरमा के संच चंदवारा की ओर से दुर्गा मंदिर परिसर स्थित बिरसा भवन में छह घंटे का मासिक आचार्य अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया। कार्यक्रम संच अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर व संच समिति सदस्य अजय वर्णवाल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अभ्यास वर्ग की शुरुआत में संच अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने पिछले माह किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए आचार्यों का मार्गदर्शन किया। इसके बाद अंचल प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षक अरविंद कुमार ने आगामी माह की कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पाठ्यक्रम के अनुसार प्रतिदिन तीन घंटे विद्यालय संचालन, 15 अगस्त का कार्यक्रम प्रत्येक विद्यालय ग्राम में आयोजित करने, रक्षाबंधन कार्यक्रम संपन्न कराने, जल संरक्षण एवं जल के समुचित उपयोग के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने, मच्छरदानी के उपयोग को बढ़ावा देने, पौधारोपण की तैयारी के लिए गड्ढे तैयार करने, बच्चों को देशभक्ति गीत याद कराने तथा प्रत्येक पूर्णिमा पर प्रभात फेरी निकालने पर विशेष जोर दिया।

संच समिति सदस्य अजय वर्णवाल ने गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर प्रेरक प्रसंग सुनाते हुए उनके आदर्शों से सीख लेने का संदेश दिया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ पूर्ण मंत्र का उच्चारण कर अभ्यास वर्ग का समापन किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandwara

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।