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Kodarma News: इरफान बने अल्पसंख्यक एवं मदरसा मामले के विधायक प्रतिनिधि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: फोटो कोडरमा 20 इरफान खान। जयनगर। बरकट्ठा के विधायक अमित कुमार यादव ने प्रखंड के कटहाडीह निवासी इरफान खान पिता कुर्बान खान को अल्पसंख्यक एवं मदरसा म

Kodarma News: इरफान बने अल्पसंख्यक एवं मदरसा मामले के विधायक प्रतिनिधि

Kodarma News: जयनगर। बरकट्ठा के विधायक अमित कुमार यादव ने प्रखंड के कटहाडीह निवासी इरफान खान पिता कुर्बान खान को अल्पसंख्यक एवं मदरसा मामलों का विधायक प्रतिनिधि बनाया है। इरफान खान ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे तथा क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय एवं मदरसों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। इधर, भाजपा मंडल अध्यक्ष महावीर यादव, महामंत्री जमुना यादव, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र राम, बिपिन सिंह, कुंदन गुप्ता, बीरेन्द्र कुमार, सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने इरफान खान को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

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