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Kodarma News: नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास व धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: मरकच्चो थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोपी साबिर अंसारी ने नाबालिग को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। नाबालिग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

Kodarma News: नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास व धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

Kodarma News: मरकच्चो, निज प्रतिनिधि। मरकच्चो थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर नाबालिग की ओर से मरकच्चो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी साबिर अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी की पहचान लालगढ़ निवासी साबिर अंसारी के रूप में की गई है। नाबालिग ने अपने आवेदन में बताया है कि बुधवार की सुबह वह घरेलू सामान खरीदने के लिए चोपनाडीह बाजार जा रही थी। इसी दौरान आरोपी उसका पीछा करते हुए आया और सोनेडीह के समीप उसे बहला-फुसलाकर बांसडीह जंगल की ओर ले गया।आरोप

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है कि जंगल में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। प्राथमिकी में नाबालिग ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और कहा कि यदि वह धर्म बदल लेगी तो वह उससे शादी कर लेगा। बात नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। नाबालिग के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। घटना के बाद नाबालिग ने परिजनों के साथ मरकच्चो थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया।

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