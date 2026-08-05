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Kodarma News: आकाश पासवान की स्मृति में शोकसभा आयोजित, लोगों ने दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: डोमचांच, निज प्रतिनिधि प्रखंड के पुरनाडीह पंचायत अंतर्गत रायडीह गांव में बुधवार को दिवंगत आकाश पासवान की स्मृति में शोकसभा एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोज

Kodarma News: आकाश पासवान की स्मृति में शोकसभा आयोजित, लोगों ने दी श्रद्धांजलि

Kodarma News: डोमचांच, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के पुरनाडीह पंचायत अंतर्गत रायडीह गांव में बुधवार को दिवंगत आकाश पासवान की स्मृति में शोकसभा एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 27 वर्षीय आकाश पासवान का 26 जुलाई 2026 को आकस्मिक निधन हो गया था। उनके असमय निधन से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। सभा में कोडरमा जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव, राजद नेता सुभाष प्रसाद यादव, पुरनाडीह मुखिया पप्पू यादव, मसमोहना के पूर्व मुखिया मदन मोहन सिंह तथा समाजसेवी मिथलेश साव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा पासवान एकता मंच के अध्यक्ष विजय पासवान, पासवान जन कल्याण समिति के अध्यक्ष बीएल पासवान, राजू पासवान, सुरेश दयाल, विजय सिंह, उपेंद्र सिंह, बबलू सिंह, परमानंद सिंह, कैलाश सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण, समाजसेवी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए।

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