Kodarma News: मरकच्चो: शिवालयों में उमड़ी आस्था, हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक
Kodarma News: श्रावण मास की पहली सोमवारी पर मरकच्चो प्रखंड में विभिन्न शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोग सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा के लिए पहुंचे। भक्तों ने सुख-समृद्धि की कामना के साथ पूजन सामग्री अर्पित की। मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल और जयघोष जारी रहा।
Kodarma News: मरकच्चो, निज प्रतिनिधि। श्रावण मास की पहली सोमवारी पर मरकच्चो प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। दिनभर शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं और देर शाम तक पूजा-अर्चना का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालु महिला-पुरुष, युवतियां और युवक अपने-अपने निकटवर्ती शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भक्तों ने विधि-विधान से बेलपत्र, चंदन, दूध, फूल, धतूरा, भांग एवं अन्य पूजन सामग्रियां अर्पित कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर पूरे दिन "बोल बम" और "हर-हर महादेव" के जयघोष से भक्तिमय बना रहा।प्रखंड
के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कर्माधाम, मां चंचाल धाम, लालनगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर, कोटवार मुहल्ला, बड़ा अखाड़ा, ब्राह्मण टोला, पश्चिम मुहल्ला, कुम्हार टोली, थाना परिसर तथा प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित शिवालयों में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखने को मिली। कई मंदिरों में पूजा-अर्चना एवं जलाभिषेक के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई थीं। पहली सोमवारी को लेकर पूरे प्रखंड में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा।
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