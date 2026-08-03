Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kodarma News: जयनगर में सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में गूंजे बम-बम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
Follow us on Google News
share

Kodarma News: फोटो कोडरमा 13 जयनगर के खरियोडीह में सोमवारी को लेकर पूजा-अर्चना के लिए जुटे श्रद्धालु। जयनगर, निज प्रतिनिधि सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर सोम

Kodarma News: जयनगर में सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में गूंजे बम-बम

Kodarma News: जयनगर, निज प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर सोमवार सुबह से ही प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय और शिवमय हो उठा। इस दौरान सतडीहा, खरियोडीह सहित अन्य मंदिरों में भी पूजा अर्चना को लेकर भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, शांति एवं क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ पूजा-अर्चना की। कई श्रद्धालु पवित्र जल लेकर मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से भगवान शिव का अभिषेक किया।

ये भी पढ़ें:Banka News: सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़
ये भी पढ़ें:Pakur News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
ये भी पढ़ें:Sasaram News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवमय हुआ दिनारा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।