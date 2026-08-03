Kodarma News: जयनगर में सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में गूंजे बम-बम
Kodarma News: फोटो कोडरमा 13 जयनगर के खरियोडीह में सोमवारी को लेकर पूजा-अर्चना के लिए जुटे श्रद्धालु। जयनगर, निज प्रतिनिधि सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर सोम
Kodarma News: जयनगर, निज प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर सोमवार सुबह से ही प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय और शिवमय हो उठा। इस दौरान सतडीहा, खरियोडीह सहित अन्य मंदिरों में भी पूजा अर्चना को लेकर भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, शांति एवं क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ पूजा-अर्चना की। कई श्रद्धालु पवित्र जल लेकर मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से भगवान शिव का अभिषेक किया।
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