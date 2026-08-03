Kodarma News: सड़क पर निर्माण सामग्री अधिक दिन छोड़ा तो होगा जब्त: हर्षधर
Kodarma News: झुमरी तिलैया नगर परिषद के अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने वार्ड 12 का दौरा कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकांश शिकायतें सड़क पर निर्माण सामग्री छोड़े जाने की थीं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा था। अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।
Kodarma News: झुमरी तिलैया, निज प्रतिनिधि। नगर परिषद झुमरी तिलैया के अध्यक्ष रमेश हर्षधर वार्ड नंबर 12 का भ्रमण कर वहां के स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई लोगों ने सड़क पर हीं बालू, ईट व अन्य निर्माण सामग्री गिराकर लगातार छोड़ देने के कारण आवागमन में हो रही परेशानियों से अवगत कराया। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने कहा कि सड़क पर निर्माण सामग्री अधिक दिन छोड़ा तो जब्त कर लिया जाएगा।इस पर नगर परिषद अध्यक्ष ने ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सड़कों पर निर्माण सामग्री डालकर आवागमन बाधित करने वालों के विरुद्ध नगर परिषद के नियमानुसार जुर्माना व आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने बताया कि अधिक दिन तक सड़क पर निर्माण सामग्री रहने की शिकायत मिली, तो उसे जब्त भी किया जा सकता है। नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने कहा कि नप क्षेत्र के लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधा मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
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